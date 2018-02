Jordy Croux wil met Willem II winnen van Roda JC: 'We kunnen een gat slaan'

TILBURG - Willem II speelt zondag een belangrijk duel in de strijd tegen degradatie. Roda JC komt op bezoek in Tilburg. Voor aanvaller Jordy Croux is het meer dan alleen een duel om drie punten, hij voelt vanuit het verleden rivaliteit met Roda JC.

De Belgische rechtsbuiten speelde 85 wedstrijden in het shirt van MVV, voor de club uit Maastricht was hij goed voor achttien goals en 23 assists. “Ik heb wel een tijdje bij MVV gezeten. Je voelt de rivaliteit met Roda JC wel. Ik krijg ook berichtjes van MVV-supporters, dat we moeten winnen. Voor Willem II is dat natuurlijk ook belangrijk, dat gaan we zeker doen.”

Croux krijgt vaker berichtjes vanuit Maastricht, in aanloop naar een wedstrijd tegen aartsrivaal Roda JC is dat alleen maar meer. “De supporters hadden me daar heel graag. Ze sturen me na iedere wedstrijd een berichtje. Bij deze wedstrijd nog meer, dan gaat het ook over de drie punten.”





'Mentaal sterk'

De 24-jarige Belg wil graag winnen voor de MVV-fans. Belangrijker is echter dat zijn huidige ploeg drie punten pakt. Willem II staat veertiende, Roda JC heeft als nummer zeventien slechts drie punten minder. “We kunnen een gat slaan. We moeten de supporters tonen dat we er honderd procent voor gaan, vol op de aanval spelen en heel slim zijn. We moeten gewoon drie punten pakken.”

De zure nederlaag tegen ADO Den Haag is inmiddels verwerkt, de focus is volledig gericht op Roda JC. “Mentaal zijn we heel sterk. We gaan honderd procent en zijn er ook honderd procent klaar voor. We moeten goed voor de dag komen. Ik denk dat we voetballend het betere team zijn. We moeten niet de lange bal gaan spelen, maar echt voetballen.”





Supporters

Willem II kan in eigen huis rekenen op de steun van veel supporters. De teller van het aantal verkochte kaartjes stond woensdag aan het begin van de middag op 13.000. “Met dit publiek gaat alles goedkomen. Dit publiek staat negentig minuten achter ons en dan gaan het drie punten voor ons zijn.”