Eneco neemt E.ON over, kantoor in Eindhoven gaat dicht

EINDHOVEN - Energiebedrijf E.ON wordt overgenomen door Eneco. De 200.000 klanten van E.on gaan over naar Eneco. Het kantoor van E.on in Eindhoven, waar 200 mensen werken, gaat eind dit jaar dicht. Medewerkers kunnen meeverhuizen naar het Eneco-hoofdkantoor in Rotterdam of gebruik maken van een vertrekregeling.

"Er zijn nog onderhandelingen met de vakbonden over een vertrekregeling. Het streven is dat de overname binnen twee maanden rond is. Voor de klanten zal er voorlopig niets veranderen. De huidige energiecontracten blijven geldig. Na afloop kunnen mensen klant worden van Eneco of overstappen", zegt E.ON-woordvoerder Edwin Kotylak.

Duurzaam

De overname geeft Eneco de mogelijkheid om meer te investeren in duurzame energie, laat het bedrijf in een persbericht weten. Klanten kunnen kiezen voor groene stroom enĀ gebruik maken van innovatieve producten, zoals een slimme thermostaat.

Hoeveel geld de overname kost, willen de bedrijven niet zeggen. De mededingingsautoriteiten moeten de overname nog goedkeuren.