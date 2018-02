Rechtszaak Yassine Majiti verder in extra beveiligde rechtbank

DEN BOSCH - De rechtszaak over de schietpartij in Best waarbij Yassine Majiti om het leven kwam, wordt verplaatst naar een beveiligde rechtbank. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag besloten na de massale vechtpartij die tijdens de eerste rechtszitting plaatsvond.

Volgens de rechtbank was de zitting aangemerkt als een met verhoogd risico. Om die reden waren er geen twee maar acht agenten van de parketpolitie in de zaal. Er waren alleen maar familieleden en vrienden van Majiti op de rechtszaak afgekomen. Het is gebruikelijk dat die in de rechtszaal mogen zitten, familie van de verdachte moet normaal gesproken achter kogelvrij glas zitten.

Geen aanwijzing

Er was volgens de rechtbank geen enkele aanwijzing dat de nabestaanden van Majiti geweld zouden gaan gebruiken. "Ze zijn allemaal gecontroleerd door de beveiliging en ze zijn heel rustig de zittingszaal binnen gegaan", aldus een woordvoerder van de rechtbank. De geweldsexplosie kwam volgens de rechtbank uit het niets.

"Door de gebeurtenissen van vandaag hebben we geen andere keus dan uit te wijken naar een andere rechtbank", aldus de woordvoerder.