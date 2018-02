Tilburg laat buitenlander toe in coffeeshop, experiment duurt half jaar

TILBURG - Tilburg laat vanaf 1 maart weer buitenlanders toe in coffeeshops. Burgemeester Theo Weterings heeft dat woensdag geschreven aan de gemeenteraad over een experiment dat een half jaar gaat duren.









In 2012 werd besloten dat coffeeshops in het zuiden van Nederland vanwege de strijd tegen het drugstoerisme niet meer aan buitenlanders mochten verkopen. In sommige plaatsen is daar nooit streng op gecontroleerd en andere gemeenten hebben de regels langzaam versoepeld.

Goede ervaringen

Tilburg heeft coffeeshopbezoek door buitenlanders tijdens twee grote muziekfestivals al eens toegestaan. “Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan omdat het onder andere heeft geleid tot minder overlast. De logische volgende stap is een langere proefperiode. Ik wil meten of het buitenlandse bezoek aan coffeeshops probleemloos blijft verlopen”, aldus de burgemeester.

Als de ervaringen positief zijn, zal de gemeente de regels voor langere tijd versoepelen, kondigt Weterings tevens aan.