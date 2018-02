Dochter oud-prof Anthony Lurling groot talent bij kunstschaatsen: 'Ik wil naar de Olympische spelen'

DEN BOSCH - Ze staat te boek als een groot talent. Kunstschaatster Anne Lurling uit Den Bosch, dochter van oud-voetballer Anthony Lurling, is dan ook van plan om in haar tak van sport de wereld te veroveren. De 10-jarige begint bescheiden, zondag is ze favoriet tijdens het Nederlands kampioenschap in Den Haag.

Het gaat er serieus aan toe in het Sportiom in Den Bosch. Maar eens in de zoveel tijd mogen ouders en andere familieleden komen kijken naar een training van de kunstschaatsers. De jonge sportievelingen mogen niet worden afgeleid, vooral ook voor de veilgheid.



Wie de training van de 10-jarige Anne Lurling bekijkt, weet waarom. Ze vliegt over het ijs en springt er lustig op los op de schaats. Met de rest van het gezin, vader Anthony, moeder Floortje en broer Tom voor deze keer wel allemaal op de tribune.



Nog nooit geklaagd

"Ik vind het geweldig", zegt papa Anthony Lurling, zelf oud-voetballer van onder meer FC Den Bosch, Feyenoord en NAC. "Het is haar passie en ze is er dag en nacht mee bezig. Ze doet het nu een jaar of vier en heeft nog nooit gezeurd dat ze geen zin heeft."



Olympische spelen en WK

Dochter Anne is inderdaad hartstikke fanatiek. Bovendien weet ze haar doel haarscherp te omschrijven. "Ik wil naar de Olympische spelen en het WK", zegt ze.



En daar verzet ze ook de nodige arbeid voor, ze traint maar liefst 22 uur per week. "Ik train sprongen en pirouetten. Niet aleen op het ijs, we doen ook droogtraining. En ik doe ook nog stretchen en ballet om leniger te worden."



Aardje naar d'r vaartje

Vader Anthony vindt het allemaal prachtig. Hij herkent veel van zichzelf in zijn dochter, vooral het fanatisme. "Ze is in staat om na vijf uur training thuis in de huiskamer nog sprongen te oefenen. En als het bij wedstrijden wat minder gaat...nou, ze kan echt slecht tegen haar verlies. Dan is ze echt heel boos. Dan zie ik mezelf weleens, ja."



Nederlands kampioen?

Vorig jaar werd Anne Lurling Nederlands kampioen in haar leeftijdsklasse. Dat Huzarenstukje wil ze, weer een jaartje ouder, komende zondag in Den Haag herhalen.



"Er zijn nu kinderen die net zo goed zijn, dus dat wordt best spannend", zo besluit de 10-jarige.