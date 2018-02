Nol Roos kaapt PVV-websitenamen weg voor de neus van zijn politieke concurrenten

De websitenaam van de Bossche PVV is in handen van concurrent Nol Roos.

DEN BOSCH - Nol Roos, de lijsttrekker van de Bossche Volkspartij, is eigenaar van de domeinnaam PVVDenBosch.nl. En dat is opvallend nu de rechtse politicus Roos in Den Bosch de directe concurrent is van de PVV tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Het lijkt erop dat Roos al vroeg rekening hield met zijn nieuwe concurrent. Op 3 december 2016 maakte Geert Wilders bekend dat hij nieuwe mensen zoekt voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Nog geen maand later kocht Roos de websitenaam www.pvvdenbosch.nl, om de PVV voor te zijn.

‘Gekke toevalligheid’

Roos verklaart lachend dat het een ‘gekke toevalligheid’ is dat hij juist op dat moment de domeinnaam heeft gekocht.

Nol Roos is naast lijsttrekker van de Bossche Volkspartij eigenaar van de Bossche omroep TV73. Hij zegt zelf dat hij de sitenaam heeft aangeschaft voor zijn nieuwe programma ‘Plaatjes van Vroeger Den Bosch’ en daar de afkorting PVV Den Bosch voor heeft gebruikt. Het programma is echter niet anders dan zijn show ‘Zoals het vroeger was’, dat jarenlang te zien was.

Saillant detail is dat het ernaar uitziet dat Roos de site pas op 7 april 2017 actief is gaan gebruiken. Twee dagen daarvoor kwam naar buiten dat de PVV officieel meedoet in Den Bosch.

Meerdere steden opgekocht

De Bosschenaar zegt tegen Omroep Brabant dat hij kort geleden nog in het bezit was van veel andere domeinnamen. “Pvvtilburg.nl, pvveindhoven.nl, ik had er zoveel.” Nu blijkt dat de PVV alleen meedoet in Den Bosch en Rucphen, heeft Roos de domeinnamen weer van de hand gedaan.

Waarom hij ze kocht, legt Roos zelf anders uit. “Ik had gewoon alles opgekocht, omdat ik misschien mijn programma ‘Plaatjes van Vroeger’ wilde uitbreiden naar andere steden.” Zijn zender TV73 is echter alleen in Den Bosch actief.

De Bossche PVV-lijsttrekker Alexander van Hattem zegt desgevraagd niet wakker te liggen van de domeinenstrijd. “We laten ons niet door hem beïnvloeden en hebben een andere oplossing gezocht voor een nieuwe website.”