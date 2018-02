Biomoer mag uitbreiden, provincie geeft vergunning voor mestvergiftingsinstallatie

DEN BOSCH - Biomoer mag op de grens van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal meer mest gaan verwerken. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, die onder de provincie valt, heeft een omgevingsvergunning verleend. Hierdoor mag de mestvergistingsinstallatie jaarlijks maximaal 43.500 ton gaan verwerken.

Tegen de vergunning kan nog wel bezwaar worden aangetekend. Tal van natuurorganisaties zullen hiervan naar verwachting gebruik maken, zij voeren al langer actie tegen de uitbreiding van Biomoer.



Pas op de plaats

Ruim twee jaar geleden bepaalde de rechter nog dat het bedrijf pas op de plaats moet maken. De provincie had ook toen een vergunning verleend voor uitbreiding. Ze werd toen teruggefloten en zou uiterlijk in mei 2016 een nieuw besluit moeten nemen. 'Vanwege complexe omstandigheden heeft het langer geduurd dan normaal' voordat een besluit kon worden genomen, zo laat een woordvoerder van de provincie weten.



Volgens de rechtbank had Gedeputeerde Staten de vergunning in 2015 niet op de juiste manier afgegeven. De uitbreiding van Biomoer ligt voornamelijk op grondgebied van Bergen op Zoom. De provincie had daarom niet aan de gemeenteraad van Roosendaal, maar Bergen op Zoom om goedkeuring moeten vragen om van het bestemmingsplan af te wijken. Ook oordeelde de rechter dat het dagelijks bestuur van de provincie de vergunning verleende zonder te onderzoeken of er sprake kan zijn van stankoverlast.



Vergunning ter inzage

De gemeente Roosendaal heeft overigens al ingestemd met de mestverwerkingsplannen. Bij buurgemeente Bergen op Zoom is de raad nog niet zover. De nu verstrekte vergunning ligt vanaf 22 februari ter inzage in de gemeentehuizen van Bergen op Zoom en Roosendaal. Ook zal ze worden gepubliceerd op brabant.nl.