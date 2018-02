Oosterhoutse burgemeester Stefan Huisman nu definitief ontslagen na handtekening koning

OOSTERHOUT - Het ontslag van de Oosterhoutse burgemeester Stefan Huisman is nu officieel. De Koning heeft dinsdag het Koninklijk Besluit daarvoor ondertekend. Huisman stapte in januari op vanwege een affaire op de personeelsborrel. Er was veel commotie over de formele vertrekdatum.

Huisman kreeg weken na zijn ontslag nog steeds zijn volledige loon uitgekeerd, omdat er nog geen officieel besluit was genomen over zijn vertrekdatum. Het gaat om een bedrag van ruim 8500 euro bruto per maand. Er werden zelfs Kamervragen over gesteld. Nu de datum bekend is, krijgt hij wachtgeld in plaats van loon. In het eerste jaar krijgt hij tachtig procent en daarna zeventig procent.



Hoewel Huisman eind januari al opstapte, was zijn ontslag nog niet officieel. De Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, moest het nog bekrachtigen. Dat liet ruim drie weken op zich wachten. Na de handtekening van de Koning, dinsdag, is het ontslag pas een feit.



De provincie Noord-Brabant kwam met de volgende schriftelijke verklaring: "De commissaris van de Koning heeft kennis genomen van het Koninklijk besluit van 20 februari 2018 om de heer Huisman, met ingang van die datum, als burgemeester van Oosterhout ontslag te verlenen. De commissaris stelt vast dat de minister van BZK bij de voordracht tot ontslag zijn advies heeft gevolgd."

Drama

"Deze kwestie is een drama voor alle betrokkenen, er is veel leed berokkend. De commissaris spreekt de hoop uit dat er, nu deze stap gezet is, ruimte is voor alle betrokkenen in de gemeente Oosterhout om, onder leiding van waarnemend burgemeester Fränzel, te werken aan het herstel van vertrouwen in deze prachtige Brabantse gemeente."

Vijf vrouwelijke collega's hebben verklaard te zijn lastiggevallen door de afgetreden Oosterhoutse burgemeester Stefan Huisman, zo bleek vorige maand. Huisman stapte daarna op. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Marcel Fränzel.