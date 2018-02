Michael van Gerwen wil na briljante week nu winnen in Berlijn: 'Ik heb iets om op te jagen'

BERLIJN - De Premier League Darts is neergestreken in Duitsland. Michael van Gerwen speelt donderdagavond in Berlijn tegen Daryl Gurney. De darter uit Vlijmen was afgelopen week zeer succesvol, hij hoopt die lijn door te trekken.

"Afgelopen week was briljant. De overwinning op Gary Anderson was geweldig. Maar ik moet zorgen dat ik nu een goede voorbereiding heb op de wedstrijd tegen Daryl", zegt Van Gerwen in aanloop naar zijn vierde Premier League-wedstrijd van dit seizoen. Naast de zege op Anderson schreef Van Gerwen ook de eerste twee Players Championship-toernooien op zijn naam.

"Ik heb geen goede weken gehad, maar nu voel ik me echt goed", vervolgt de nummer één van de wereld. "Ik heb in de Premier League tegen Rob Cross, Peter Wright en Gary Anderson gespeeld en ik heb vier punten. Dat is niet slecht. Maar ik wil de beste zijn. En dat ben ik niet, dus dat geeft me iets om op te jagen."





Duitsland

Mighty Mike geeft aan extra gemotiveerd te zijn voor het duel van donderdagavond. "Omdat ik op een nieuwe plaats graag met een overwinning begin. Ik heb wel al veel toernooien gewonnen in Duitsland. Maar dit gaat een speciale avond worden op één van 's werelds grootste dartplekken."

"De fans in Duitsland zijn altijd goed voor ons geweest. Het is belangrijk om ze iets terug te geven. Ik wil winnen. En dat wil ik doen in stijl", zo zegt Van Gerwen op zijn eigen website.