Patricia leeft nog dankzij John en een defibrillator: 'Ik ben het levende bewijs'

BERKEL-ENSCHOT - "Ik wil er liever niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als John mij niet had gereanimeerd. Hij en de defibrillator hebben mijn leven gered. Geen twijfel over mogelijk." Aan het woord is Pactricia Wouters uit Berkel-Enschot. In juni 2015 kreeg ze op straat een hartaanval en ze heeft geluk gehad.

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt namelijk dat Nederlanders het eng vinden om een defibrilator te gebruiken. Minder dan een derde van de ondervraagden, zonder kennis van reanimatie, zou het aandurven. "Koudwatervrees", aldus John Sterke de redder van Patrica. "Het apparaat is makkelijk te bedienen en bovendien krijg je hulp van de alarmcentrale."

Kom in actie

Bettina Heefer is van de stichting Hart4all in Berkel-Enschot, bedoeld om burgerhulpverleners en slachtoffers bij elkaar te brengen. Ze weet als geen ander hoe belangrijk het is om te handelen wanneer het nodig is: "Het is weliswaar vaak een traumatische ervaring voor zowel het slachtoffer als de helper. Maar uiteindelijk geeft het een enorme voldoening. Zelfs wanneer de reanimatie niet lukt, zijn nabestaanden dankbaar dat je er alles aan gedaan hebt om hun dierbare te redden".

John Sterke kan het zich wel voorstellen dat mensen huiverig zijn om te gaan reanimeren. "Maar als je echt in zo'n situatie komt dan grijp je in. Daar ben ik van overtuigd." Hij denkt nog vaak aan die voorjaarsdag in 2015. "Als ik haar nu in het dorp tegenkom, geeft dat zo'n enorm goed gevoel. Daar ben ik steeds weer blij om."

Levende bewijs

Patricia Wouters is haar held eeuwig dankbaar. "Ik moet er niet te veel over praten want dan word ik emotioneel. Maar het zit heel diep." Ze hoopt dat ze met haar verhaal mensen kan overhalen om een defibrillator te gebruiken als die voorhanden is: "Wat valt er verder nog over te zeggen. Ik ben het levende bewijs."