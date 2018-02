Buurt opgelucht na aanhouding man die peuter trap gaf: 'Ik had hemzelf een trap gegeven'

ROSMALEN - Opluchting bij de bezoekers van winkelcentrum Molenhoekpassage in Rosmalen over de aanhouding van een man die een twee jarige peuter onderuit zou hebben geschopt. De man wordt er ook van verdacht dat hij een vierjarig jongetje bij een supermarkt in Den Bosch heeft geslagen.

Bezoekers reageren vol ongeloof en afschuw op het verhaal. "Dit is eigenlijk een heel rustig winkelcentrum, waar je zoiets niet verwacht", zegt een vrouw die de Aldi uitkomt. "Er lopen hier wel eens dementerende mensen rond, maar die doen zulke dingen niet. Ik kan het bijna niet geloven. Wie schopt er nu een peuter van twee?" Het kind werd geschopt toen hij met zijn moeder wilde oversteken bij de Aldi.

Gestoord

De verdachte is dinsdagmiddag aangehouden op basis van beelden van een bewakingscamera. Hij werd na een zoektocht opgepakt bij zijn ouderlijk huis. Volgens de politie heeft de man psychische problemen en is hij bekend bij hulpverleners. Bezoekers van het winkelcentrum noemen de man gestoord, anders schop je een peuter van twee niet.

Een vrouw die met haar zoon uit de Aldi komt is vastberaden: "Als ik het had gezien dan had ik hem zelf een trap gegeven. Van kinderen blijf je af. Hij heeft geluk dat ik er niet was. Het is maar goed dat hij is opgepakt."