Rennen door de spelerstunnel en het supporterscafé tijdens de 'Avondje NAC Loop'

BREDA - Door de spelerstunnel lopen en dan het veld op. Spelers van profclubs doen het iedere week, de meeste mensen mogen het nooit. Op 8 juni krijgt iedereen de kans om het wel mee te maken. In het Rat Verlegh Stadion, tijdens de 'Avondje NAC Loop'.

De ‘Avondje NAC Loop’ is een hardloopevenement door en rond het Rat Verlegh Stadion. Voor het goede doel. “We hebben er een goed doel aan gekoppeld”, zegt Jasper Saeijs, woordvoerder van NAC. “De restauratie van de Grote Kerk van Breda. Een icoon voor de stad. Wij dragen als NAC graag een bijdrage aan de restauratie van die kerk.”

De organisatie, in handen van NAC en Stadium Fun Run, heeft nog geen idee hoeveel mensen er verwacht kunnen worden. “We hebben wel al veel positieve reacties gehad na de aankondiging van het evenement.”

Spelerstunnel

Deelnemers hebben de keuze uit meerdere afstanden. “Naast de drie en zes kilometer hebben we ook 1912 meter als afstand”, zegt Saeijs met een lach, verwijzend naar het jaartal waarin NAC is opgericht. Ook is er een family run, waar ouders met kinderen samen kunnen lopen.

En iedere afstand gaat door het Rat Verlegh Stadion. “Lopers gaan door de spelerstunnel, lopen een rondje over het veld. Vervolgens een rondje door de gracht en dan via Beatrix, het supporterscafé, het stadion uit.”