Laatste waarschuwing voor vechtersbazen in Breda: melden of je foto komt in Bureau Brabant

BREDA - De politie heeft een aantal jongeren voor de keuze gesteld: meld jezelf of anders wordt je foto getoond. Aanleiding is de mishandeling van een 25-jarige man uit Teteringen. Hij werd tijdens carnaval in Breda flink toegetakeld.

De mishandeling vond rond 20.40 uur plaats in de Eindstraat in Breda. Het slachtoffer hield er onder meer een zware hersenschudding aan over.

Zaterdag is al een 16-jarige jongen uit Breda als verdachte verhoord. De politie zoekt nog naar de andere betrokkenen. Als die zich niet melden, overweegt de politie, in samenspraak met de officier van justitie, Bureau Brabant in te schakelen en beelden vrij te geven.

Behalve de verdachten, zoekt de politie ook naar getuigen van de mishandeling. Uit de beschikbare beelden blijkt dat er behalve twee plassende meisjes, ook een stel blijkt te zijn dat de vechtpartij mogelijk goed heeft gezien. Zij kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via 0800-7000.

Opsporingsmethode

Dat de politie de verdachten vooraf waarschuwt dat er beelden zullen worden getoond als zij zich niet melden, is niet uniek. Deze opsporingsmethode lijkt steeds vaker te worden toegepast. In korte tijd is met het vertonen van beveiligingsbeelden, of het dreigen daarmee, een aantal zaken opgelost of het onderzoek in een stroomversnelling gebracht.

Zo heeft een hondeneigenaar die een moeder mishandelde in Uden tot volgende week de tijd om zich te melden voordat de politie beelden van hem gaat verspreiden.

Ook de daders van een zware mishandeling op Stratumseind in Eindhoven, eind januari, hadden een laatste waarschuwing gekregen om zich te melden. Toen een reactie uitbleef, werden dinsdagavond alsnog beveiligingsbeelden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Volgens een woordvoerder van de politie zijn na de uitzending aardig wat tips binnengekomen.

Tik op de vingers

In een eerdere opsporingszaak, waarbij zogenoemde 'kopschoppers' in beeld werden gebracht, kreeg justitie in 2013 een tik op de vinger van de rechtbank. Dat oordeel werd twee jaar later door de Hoge Raad teruggedraaid.