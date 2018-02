Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch wordt Design Museum, vist Eindhoven achter het net?

DEN BOSCH - Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM's) krijgt een nieuwe naam. Vanaf 1 juni gaat het verder als Design Museum Den Bosch. Hiermee wordt de lijn die is ingezet na het aantreden van directeur Timo de Rijk benadrukt. Eind 2016 trad De Rijk aan en daarna richt het museum zich met de programmering uitsluitend op design en toegepaste kunsten.

Eind vorig jaar werd juist bekend dat de provincie gaat uitzoeken of er een nationaal designmuseum kan komen in het Evoluon in Eindhoven. Een motie van D66 hierover werd aangenomen in Provinciale Staten. Het is niet bekend of de nieuwe naam van het SM’s het onderzoek van de provincie in de wielen rijdt.

'Culturele betekenis van design'

De verandering geeft meer duidelijkheid aan het publiek en draagt bij aan de verdere ambities van het museum, zo maakte het museum woensdag bekend. Directeur De Rijk: “Design Museum Den Bosch richt zich op de impact van design op ons dagelijks leven. We plaatsen vormgeving in context van de geschiedenis, de actualiteit en de betekenis voor de toekomst.”

Het SM’s besteedt overigens al langer aandacht aan design. Zo zijn er de afgelopen decennia succesvolle museale solopresentaties geweest van Nederlandse designers als Bart Hess, Wieki Somers, Maarten Baas en Scholten & Baijings. Maar ook vormgevers uit het buitenland krijgen de ruimte, zoals de ontwerpen voor keramiek van Ettore Sottsass.

Italiaans design

Precies een jaar geleden vond de eerste expositie van de nieuwe SM’s-directeur De Rijk plaats. Hij koos voor een tentoonstelling met Italiaans design uit de vorige eeuw.

Op 17 maart presenteert het museum een volgende grote tentoonstelling die aansluit bij de nieuwe koers: ‘Califonia: Designing Freedom’. Dit wordt een overzicht van vijftig jaar Californisch design en de grote invloed ervan op ons dagelijks leven.