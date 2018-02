Dode bij zwaar ongeluk op de A58, snelweg deels afgesloten

MOLENSCHOT - Op de A58 bij Molenschot is woensdagavond een dode gevallen. De snelweg tussen Breda en Tilburg is deels afgesloten voor politieonderzoek.

De politie houdt rekening met zelfdoding. Het slachtoffer is door meerdere auto's overreden. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.

Volgens een ooggetuige is de bestuurster van een auto lichtgewond geraakt, toen ze moest uitwijken en daarbij tegen de vangrail botste.

De rijbaan is in de richting Tilburg afgesloten tussen knooppunt Sint Annabosch en de afrit Tilburg-Reeshof. Het verkeer kan bij knooppunt Galder omrijden via de A16. Naar verwachting blijft de snelweg tot twee uur 's nachts afgesloten.