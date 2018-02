Gianni Romme vol lof over prestaties Ireen Wüst: 'Vier Winterspelen achter elkaar maakt ze het waar'

PYEONGCHANG - Met een zilveren medaille sloot Ireen Wüst woensdagmiddag haar olympische carrière af. De schaatsster uit Goirle verloor met Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Lotte van Beek de finale op de ploegenachtervolging. Volgens Gianni Romme mag ze toch terugkijken op ‘fantastische Olympische Spelen’.

“Ze heeft weer een medaille gewonnen”, zei de voormalig schaatser in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. “Natuurlijk wil je altijd het hoogst haalbare. Maar je wint een medaille, dan moet je ook blij zijn. Ireen mag terugkijken op fantastische Olympische Spelen.”

Met een gouden plak was ze de meest succesvolle olympische schaatsster aller tijden geweest. “Statistieken zijn leuk, maar uiteindelijk gaat het om de uniekheid van wat ze presteert. Vier spelen op rij heeft ze een individuele afstand gewonnen. Dat is het unieke.”

“Het vier spelen achter elkaar waarmaken, terwijl de druk alleen maar groter wordt. En dat je het dan toch weer doet. Dat is superuniek en superknap”, vervolgt Romme. Toch denkt de schaatser uit Made, tweevoudig olympisch kampioen in 1998, dat Wüst vanavond geen groot feest viert. “Met de ploeg mag ze trots zijn. Maar ik denk dat er ook lichte teleurstelling is bij Wüst.”

