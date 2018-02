En dat is 31! Mathieu van der Poel wint na indrukwekkende inhaalrace ook de Cyclocross Masters

WAREGEM - Mathieu van der Poel heeft weer een zege aan zijn indrukwekkende erelijst van dit seizoen toegevoegd. De veldrijder won in Waregem de Cyclocross Masters. Voor Van der Poel was het zege nummer 31 van dit seizoen.

De Europees kampioen begon als laatste in Waregem. Vanaf de start begon hij aan een indrukwekkende inhaalrace. Uiteindelijk kwam hij solo over de finish.





De zegereeks begon op 10 september 2017 in Eeklo, daar won Van der Poel zijn eerste veldrit van dit seizoen. Woensdagavond volgde overwinning 31, een record. Afgelopen weekend evenaarde Van der Poel het record van Sven Nys. De Belg won in het het seizoen 2006/’07 ook dertig veldritten. Slechts een paar dagen deelden Nys en Van der Poel het record, nu is de Nederlands kampioen recordhouder.

Zondag staat de laatste veldrit van dit seizoen op het programma, in Oostmalle staat dan de Internationale Sluitingsprijs op het programma.

Spektakel

De avond in Waregem staat voor de veldrit zelf altijd in het teken van spektakel. Van der Poel won het onderdeel Hold your Horses. Bij het hoogspringen won zijn ploeggenoot Tom Meeusen die over zestig centimeter sprong. Van der Poel faalde op 55 centimeter.