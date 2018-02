Op hoeveel manieren kun je Ireen Wüst huldigen? Wüstebroodje, ereburger en knielende Jan Smit

Ireen Wüst bij haar huldiging in Goirle in 2014

GOIRLE - Al sinds 2006 jaar zitten wij Brabanders nagelbijtend en met buikpijn voor de tv te bidden, te schreeuwen en te juichen voor onze Ireen Wüst. De succesvolle schaatsster uit Goirle schaatste woensdag haar laatste meters op olympisch ijs. Daarmee komt er ook een einde aan de reeks Brabantse huldigingen.

2006 Turijn

In het Goirlese café ’t Fust kijken mensen gespannen naar de prestaties van hun dorpsgenoot. Ireen wint goud op de 3000 meter en brons op de 1500 meter. "Echt meer dan fantastisch", roept een supporter. "Een tweede medaille voor Goirle, voor Ireen." De schaatsster wordt gehuldigd op carnavalsdinsdag, na een rondrit op de wagen van Prins Noud d'n Urste.

Bij de slager in Goirle koop je in die dagen woeste Wüsteworst, bij de bakker Wüstebroodjes en Ireengebak. En als kers op de taart gaat zanger Jan Smit voor haar op de knieën maar de Olympisch kampioene weigert de microfoon: "Ik kan echt niet zingen."

2010 Vancouver

Wéér staat in Goirle het plein vol. "Wauw, wat is dit mooi", spreekt Ireen haar dorp toe. "Ik had niet verwacht dat er weer zoveel mensen zouden komen. Het maakt me echt trots dat ik in Goirle ben geboren."

Ireen wordt benoemd tot ereburger van Goirle en ook nu wordt ze niet alleen door de fans maar ook door een zanger toegezongen. Onze eigen Guus eert de winnares van goud op de 1500 meter.

2014 Sotsji

Twee keer goud en drie keer zilver. Het feest van de medailles valt ook nu weer samen met het feest der zotten: weer rijdt Ireen op de prinsenwagen mee. De sportvrouw blijft zich verwonderen over de betrokkenheid van Brabant. "Ze hebben gewoon een Ireen Holland House gehad tijdens de Spelen. Hoe gek kun je het maken?"

2018 Pyeongchang

Woensdag vloeien er tranen. Ireen Wüst reed haar laatste olympische wedstrijd. Ze wint in haar carrière 11 medailles op de Spelen.

Is dat genoeg om ook dit jaar weer het Oranjeplein vol te krijgen? Onderscheidingen uit te reiken? Gouden ballonnen op te laten? We krijgen nog één kans om te laten zien hoe trots we zijn op de succesvolste Nederlandse deelnemer aan Olympische Spelen in de geschiedenis ooit.