Excuses na vechtpartij in rechtbank Den Bosch: 'Ongelofelijk veel spijt'

DEN BOSCH - Familieleden van de doodgeschoten Yassine Majiti bieden hun excuses aan voor de hevige vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch. Dat laat advocaat Peter Schouten weten. Het was woensdagochtend een totale chaos in de rechtbank. Nabestaanden vielen de verdachte en een journalist van Omroep Brabant aan.

Verdachte Toon N. zat net in de rechtbank, toen een groep mensen hem aanviel vanaf de publieke tribune. De politie greep in en de rechtbank is enige tijd afgesloten geweest.  "Dit valt niet goed te praten. Emoties horen niet thuis in de rechtbank. De familie laat weten ongelofelijk veel spijt te hebben", vertelt Schouten.

Nonchalant

De advocaat vermoedt dat de houding van N. de aanleiding was voor de vechtpartij. "De verdachte kwam vrij nonchalant aanlopen. Hij keek respectloos naar de nabestaanden", vervolgt Schouten. "Ik weet niet zeker of dit de aanleiding is. Ik praat het ook zeker niet goed", benadrukt de advocaat.

De recherche en het OM zijn een onderzoek gestart naar de vechtpartij. Er is nog niemand aangehouden. De zaak zal naar aanleiding van de vechtpartij worden vervolgd in een beveiligde rechtbank.