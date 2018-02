Vuurwapen en harddrugs gevonden in Oss, bewoner opgepakt

OSS - In de Osse wijk De Ruwaard heeft de politie tijdens een inval in een woning een doorgeladen vuurwapen en drugs gevonden. De 47-jarige bewoner is aangehouden.

De inval volgde vrijwel direct nadat de politie informatie had gekregen dat de verdachte in het bezit zou zijn van harddrugs en een vuurwapen.

Ze ging naar binnen door een deur in te trappen. De politie vond ook materiaal om de harddrugs te verpakken en te bewerken en een weegschaal. De verdachte zit vast voor verhoor.