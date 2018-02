Inbrekers slaan over de kop bij achtervolging, daders opgepakt

AARLE-RIXTEL - Inbrekers zijn woensdagavond met hun auto over de kop geslagen bij hun vlucht voor de politie. Het viertal vloog uit de bocht op de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel. De daders zijn opgepakt.

De inbrekers hadden ingebroken in een huis in Nuenen, bevestigt een politiewoordvoerder. Ze werden betrapt en sloegen vervolgens op de vlucht. De politie zette de achtervolging in met meerdere voertuigen. Of en wat de daders buit hebben gemaakt is onduidelijk.



Volgens een ooggetuige zijn drie van de vier verdachten met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.