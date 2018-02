Rennende getuige helpt motoragent om dronken automobilist op te pakken

TILBURG - Een getuige met veel uithoudingsvermogen heeft woensdagavond in Tilburg al rennend een motoragent geholpen om een dronken automobilist op te pakken. De 30-jarige chauffeur uit Tilburg was kort daarvoor uit de bocht gevlogen.

De dronken Tilburger reed vanaf de Piushaven met hoge snelheid de Koopvaardijstraat in. Hij vloog daarbij uit de bocht en zijn auto liep een lekke band op. Daar trok de chauffeur zich weinig van aan. Met hoge snelheid werd de tocht met de auto voortgezet, een lang rookspoor achterlatend door de kapotte band.

Even verderop in de Piusstraat botste de chauffeur bijna bovenop een ambulance en kwam tot stilstand op de stoep. Het lukte een omstander om de dronken automobilist daarna uit zijn auto te trekken.

Motoragent

De chauffeur wist zich echter los te rukken en sloeg op de vlucht, achterna gezeten door de man die hem uit de auto plukte. De oplettende getuige bleef achter de dronken automobilist aan rennen totdat een motoragent te hulp schoot en de chauffeur wist te overmeesteren op de Oude Dijk.



Een blaastest op het politiebureau wees uit dat de chauffeur ver boven de toegestane limiet zat. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto is door een takelbedrijf afgevoerd.