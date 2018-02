Brood en Spelen: boerenslimheid gezocht voor sprankelende ideeën voor het platteland

DEURNE - Het platteland van Brabant zal komende jaren sterk veranderen, zo voorspellen de kenners. We gaan op andere manieren energie opwekken, de natuur beheren en veestapels aanpassen. Een Brabantse ontwerpwedstrijd voor boeren en buitenlui moet zorgen voor passende, sprankelende ideeën. De acht beste plannen worden beloond met een geldbedrag van 25.000 euro.

Bekijk oude foto’s van het Brabantse platteland en je zult zien dat het koren plaats heeft gemaakt voor maïs, het paard en de ploeg zijn vervangen door zware landbouwmachines en dat landerige zandwegen verstopt liggen onder het asfalt.

Het buitengebied verandert met de tijd mee. Nu de bevolking krimpt en vergrijst, boeren moeilijk opvolgers kunnen vinden zijn en stallen en schuren in rap tempo leeg komen te staan, zijn dringend nieuwe plannen nodig. Dat stelt de gemeente Deurne, een van de initiatiefnemers.

Samen plannen smeden

De ontwerpwedstrijd ‘Brood en Spelen’ wil ondernemerszin, boerenslimheid en vernieuwende ontwerpen bundelen. Boeren, grondeigenaren, ontwerpers en ondernemers worden uitgedaagd om samen plannen te smeden.

De prijswinnaars kunnen de 25.000 euro gebruiken om hun project handen en voeten te geven. Ze krijgen daarbij steun van deskundigen van de Universiteit Wageningen, het Kadaster, waterschappen, provincie en gemeenten.

'Het ideale moment'

De Deurnese wethouder Marinus Biemans: "Onze gemeente heeft een groot buitengebied. Veel boeren moeten komende jaren kiezen of zij doorgaan of stoppen met hun bedrijf of aan de slag gaan met nieuwe activiteiten. Nu is het ideale moment om met vernieuwende ideeën te komen.”