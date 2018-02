Vrouw (35) doodgereden door vrachtwagen op A58 bij Gilze, vrouw liep op snelweg

GILZE - Een vrouw van 35 jaar is woensdagavond om het leven gekomen toen ze op de A58 bij Gilze door een vrachtwagen werd aangereden. Waarom de vrouw uit Breda rond 20.00 uur op de snelweg liep, is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur kon de vrouw niet meer ontwijken.





Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Een van de auto’s raakte de vangrail in de middenberm. De bestuurder van die auto raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Bestuurders en inzittenden van de betrokken voertuigen hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.



Toedracht onbekend, politie doet onderzoek

De rijbaan in de richting Tilburg was lange tijd afgesloten tussen knooppunt Sint Annabosch en de afrit Tilburg-Reeshof. Het verkeer kon bij knooppunt Galder omrijden via de A16. Auto's die in de file stonden, moesten omkeren en werden tegen het verkeer in via de afslag bij Bavel weggeleid.

Specialisten van de politie analyseren het ongeluk. Ze hebben onder meer sporen veiliggesteld en foto's gemaakt van de beschadigde voertuigen en de situatie die ze aantroffen. Ook luistert de politie naar verklaringen van getuigen en betrokkenen. Zo moet de toedracht van het ongeluk duidelijk worden.