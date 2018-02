Niemand gevonden in het water in de haven van Moerdijk, zoekactie gestaakt

MOERDIJK - Er is niemand gevonden in het water van de haven in Moerdijk. Er bestond een vermoeden dat er iemand in het water lag, omdat iemand die op een boot aan het werk was, ineens was verdwenen.

Duikteams uit Breda en Dordrecht zochten in de haven, maar die zijn rond halftwee gestopt. De brandweer zocht met sonar nog verder. De politiehelikopter cirkelde rond en ook de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) werd ingeschakeld.

Inmiddels wordt er niet meer gezocht. De Veiligheidsregio laat weten dat het nog onduidelijk is waar de verdwenen persoon is gebleven.









