Lekkage in plafond van NS-station in Eindhoven

De natte plek in het NS-station in Eindhoven (foto: Mariska van Leuken).

EINDHOVEN - Een deel van de passage in het NS-station van Eindhoven is donderdag enige tijd afgezet geweest. De maatregel was nodig, omdat de leiding voor bluswater, in het plafond boven de promenade, was gaan lekken.

Een deel van die leiding moest worden vervangen. Daarna is te snel de waterdruk verhoogd, waardoor er een lekkage is ontstaan.

De plek waar al het water terecht is gekomen, werd afgezet met rood-wit lint. Medewerkers van ProRail hebben een oogje in het zeil gehouden. Mogelijk zal een deel van het plafond moeten worden gerepareerd. Er wordt nog onderzocht of er winkels waterschade hebben opgelopen.

Geen vertraging

Ondanks de lekkage waren alle perrons bereikbaar en heeft ook het treinverkeer geen vertraging opgelopen.