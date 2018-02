Ongeluk met vrachtwagen met gevaarlijke stoffen op A27 bij Werkendam leidt tot flinke file

WERKENDAM - Een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is donderdagmiddag betrokken geweest bij een ongeluk op de A27 bij de Merwedebrug. De weg was in beide richtingen een halfuur afgesloten. Het ongeluk gebeurde rond halfeen bij de afrit Werkendam.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

Nog een rijstrook dicht

Rond een uur werd de weg naar Utrecht weer vrijgegeven. De weg naar Breda volgde snel, maar daar bleef een rijstrook tot halfdrie dicht. Die afgesloten rijstrook veroorzaakte een lange file. Rond twee uur bedroeg de vertraging richting Breda bijna anderhalf uur.