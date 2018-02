Man die fietsster in gezicht stak in Helmond krijgt twee jaar cel en tbs

DEN BOSCH - De man die een vrouw in Helmond in haar gezicht stak moet twee jaar de cel in. Ook veroordeelde de rechter hem tot tbs met voorwaarden. De 22-jarige dader stak in mei vorig jaar een vrouw in haar gezicht toen ze tussen Helmond en Stiphout fietste. Het slachtoffer is blijvend verminkt.

Het Openbaar Ministerie eiste in de zaak vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk en drie jaar behandeling in een kliniek. De rechter acht poging tot doodslag bewezen. "Door het handelen van de verdachte is de kans op overlijden bewust aanvaard", las hij voor in de rechtbank.

Tijdens de zitting kwamen ook verschillende deskundigen aan het woord over de persoonlijkheid van de verdachte. Hij loopt volgens hen sociaal en emotioneel achter. De vraag die overheerste tijdens de zaak was of berechting aan de hand van het jeugd- of aan het volwassenenstrafrecht moest gebeuren.

Nachtmerrie

Volgens de officier van justitie kan het jeugdstrafrecht toegepast kan worden bij verdachten tot 23 jaar. Toch is de man berecht als volwassene. De officier wees op het leed dat de verdachte heeft veroorzaakt. "Het slachtoffer kwam die nacht terecht in de ergst mogelijke nachtmerrie. Haar jeugdige onbevangenheid en vertrouwen in de mens zijn die nacht aangetast."

De rechter ging daar in mee. Vanwege de ernst van het feit paste hij daarom geen jeugdrecht toe. Volgens de verdediging had de verdachte vooral hulp nodig. Binnen dat kader vroeg de advocaat om een voorwaardelijke straf in de vorm van een behandeling in een kliniek en een onvoorwaardelijk straf die net zo hoog is als de tijd dat de verdachte nu al vast zit.

De rechter had langer dan de gebruikelijke twee weken nodig om tot een uitspraak te komen.



Littekens

Tijdens het voorval stak de verdachte het slachtoffer tien tot vijftien keer in haar borst, keel en gezicht. Het slachtoffer gaf tijdens de zaak aan dat zij ‘moet leven met de littekens op haar gezicht.’