Roosendaalse drugsverdachte en oud-lid Marokkaans parlement niet uitgeleverd aan Marokko

Said C. wordt verdacht van drugshandel

ROOSENDAAL - Said C., oud-lid van het Marokkaans parlement, mag niet aan Marokko worden uitgeleverd. De 52-jarige Roosendaler wordt verdacht van drugsdelicten en omkoping. Maar volgens de rechter in Breda 'bestaat er een reëel gevaar dat C. een oneerlijk proces zal krijgen en dat daarom de uitlevering moet worden geweigerd’.

Marokko vroeg vorig jaar om uitlevering van de Roosendaler. Het land garandeert dat C. een eerlijk proces krijgt. Uit rapporten van meerdere internationale organisaties blijkt dat medeverdachten van Said C. door marteling verklaringen hebben afgelegd. Deze verklaringen zouden tegen hem als bewijs worden gebruikt in het proces in Marokko.

Oneerlijk proces

De garanties die Marokko geeft, vindt de rechtbank onvoldoende om het gevaar van een oneerlijk proces af te wenden. De rechtbank acht het bevel tot uitlevering ontoelaatbaar en heft de uitleveringsdetentie op.

Said C. is verdachte in een Nederlandse strafzaak vanwege drugstransporten. Hij werd in 2015 gearresteerd bij een grote politieactie in Roosendaal.

LEES OOK: 250 politiemensen ingezet tegen 'criminele familie' Roosendaal, drugslijn naar Frankrijk opgerold

Coffeeshop

C. woonde afwisselend in Marokko en Nederland. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zou hij er fortuin hebben gemaakt. Hij bezat onder meer een bouwbedrijf en een coffeeshop in Roosendaal. De autoriteiten sloten die zaak omdat de Wet op de verkoop van softdrugs niet werd nageleefd.

Begin 2000 ging de Roosendaalse Marokkaan terug naar zijn vaderland om daar te investeren in de toeristische sector. In 2007 zette hij zijn eerste stappen in de politiek. Hij werd parlementslid voor de Parti Al Ahd; de 'partij van de belofte'.

Rifgebied

De man is ook de drijvende kracht achter de oprichting van de 'Beweging 18 september voor de bevrijding van de Riffijnse Republiek'.