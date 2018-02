Man uit Velsen langer vast voor poging wurgen agent in Roosendaal

ROOSENDAAL - De man uit Velsen die in de carnavalsnacht van zaterdag elf februari in Roosendaal geprobeerd heeft een agent te wurgen blijft to zestien mei vastzitten. Dat bleek uit de rechtszaak die donderdag diende. De advocaat van de verdachte had volgens de rechter een fout gemaakt en daarom kan de zaak pas in mei verder. Tot die tijd blijft de Velsenaar dus in de gevangenis.

De 30-jarige Noord-Hollander wordt nog steeds verdacht van poging tot doodslag op een politiemedewerker. Hij was onder invloed van alcohol en drugs.



Carnavalsgeweld

Twee agenten wilden de man die bewuste zaterdagnacht aanhouden op de Markt in het uitgaanscentrum van Roosendaal, omdat hij enkele meisjes lastigviel en weigerde zijn identiteitsbewijs te tonen. Hierbij ontstond een vechtpartij.



Laatste uur?

De verdachte slaagde erin een arm om de nek van één van de agenten te leggen en probeerde hem te wurgen. Het slachtoffer vreesde zelfs dat zijn laatste uur had geslagen, zo meldt de politie.



Toegesnelde collega’s slaagden erin de agent te ontzetten en de razende man aan te houden. Hierbij werd pepperspray gebruikt. De agent die zo in het nauw werd gebracht, hield aan de wurgpoging een spierscheuring in een kuit, een stijve nek en een schorre stem over. Bij de schermutseling, die zich rond drie uur voordeed, liep een andere agent een hoofdwond op.