Groot xtc-lab gevonden in loods tussen huizen, één verdachte aangehouden

SINT WILLEBRORD - De politie heeft een groot xtc-lab gevonden in een loods in Sint Willebrord. Het lab zat op een bedrijfsterreintje tussen de Kaaistraat en Geraniumstraat. Volgens een politiewoordvoerder was het lab bedoeld voor 'grootschalige productie'. Er is één verdachte aangehouden.

In het lab kwam mdma-olie binnen die werd omgezet in poeder. Kenmerk van deze productiemethode is dat er vrieskisten bij worden gebruikt. Die vrieskisten vormen het hart van het drugslab. De poeders werden ergens anders tot pillen verwerkt.



Er staat voor minstens enkele honderden liters aan chemicaliën in jerrycans binnen en buiten de loods, zoals aceton en zoutzuur. Volgens de eerste berichten zou het gevaar er vooral in zitten dat het bijtende stoffen zijn en niet zo zeer dat ze kunnen ontploffen. Het lijkt er dus op dat de woonwijk zelf geen groot gevaar heeft gelopen.



Sporenonderzoek

Forensisch rechercheurs zoeken naar sporen en zullen die veilig stellen. De politie bezocht ook een huis aan de Hazelaarstraat, dat is dichtbij de loods. Volgens onbevestigde berichten woont daar de eigenaar van de loods. Hij zou ook de arrestant zijn.



Buurtbewoners reageren verbaasd. Ze zagen wel eens een busje het terrein op rijden maar konden verder niet zien wat er binnen gebeurde. Er zit een hoge muur rond het terrein met prikkeldraad en schuifhek schermt alles af van de buitenwereld.