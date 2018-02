Man uit Rijsbergen vast in verband met drugslaboratorium Rucphen

RUCPHEN - Een man uit Rijsbergen is donderdagochtend aangehouden in verband met het drugslab dat in september werd ontdekt in een loods aan de Expeditieweg in Rucphen. Het onderzoek bevindt zich volgens de politie nu in een 'afrondende fase'.

In de loods in Rucphen werd 12 september 2200 liter grondstof gevonden om MDMA mee te maken.

Eerdere arrestaties

Eerder werden in verband met deze zaak al een man uit Etten-Leur en twee mannen uit Rijnsburg gearresteerd. Zij werden in november en eind januari aangehouden.