Dankjewel Roland (25) en Peter (26), dankzij jullie hebben we nu kant-en-klare supermarkt-tosti's!

DEN BOSCH - "Waarom liggen er geen tosti's in de schappen van de supermarkt?", vroegen Roland van Balen en Peter Derks zich een jaar geleden af. De vrienden uit Den Bosch bedachten daarom een plan en belden Albert Heijn. Het resultaat: hun 'Fantosti's' zijn sinds deze week in het hele land en zelfs tot over de Belgische grens verkrijgbaar. "We zijn supertrots!"

Overal zagen Roland (25) en Peter (26) de tosti-restaurants als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat bracht hun op het idee van de kant-en-klare supermarkt-tosti.



Tosti-apparaat onder de arm

Met dit plan belden ze naar het hoofdkantoor van Albert Heijn. Ze werden verzocht om hun product op te sturen. "'Dat gaan we niet doen', dachten we toen. We gaan het niet opsturen, maar we komen het zelf brengen en laten proeven", aldus Roland. De twee gingen met een tosti-ijzer onder de arm naar Albert Heijn.

Na een aantal gesprekken was de kogel door de kerk. Het afgelopen jaar bestond vooral uit het testen van broodsoorten, toppings en beleg. Ze zochten naar de ultieme balans tussen iets aparts en iets herkenbaars, een tosti die mensen dagelijks kunnen eten.



Nederland veroveren

Er liggen sinds woensdag drie verschillende tosti's bij 350 supermarkten in de schappen. De keuze bestaat uit Tonijn & Cheddar, Pepperoni & Mozzarella en Vier Kazen. "We hopen natuurlijk dat het aanslaat. En dat de tosti's over een jaar ook in andere supermarkten liggen, zodat we heel Nederland kunnen veroveren."

In de toekomst willen de vrienden waarschijnlijk ook gaan kijken naar de mogelijkheden voor sportkantines en cafés. Ook willen ze dolgraag met meer smaken komen. "Een tosti is zo'n mooi product waar we nog alle kanten mee op kunnen."



Om hun Fantosti te promoten, trekken Roland en Peter deze week met een foodtruck door het land. Ze delen gratis tosti's uit op straat en aan social influencers.