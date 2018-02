Politiemol Mark M. legt zich niet neer bij zijn straf

EINDHOVEN - Politiemol Mark M. gaat in hoger beroep tegen zijn celstraf van vijf jaar. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers laten weten. M. lekte politie-informatie. Hij werkte bij de Nationale Recherche in Eindhoven.

Mark M. werd maandag veroordeeld voor het verkopen van politie-informatie, computervredebreuk en witwassen.

Nog in Oekraïne in plaats van in een cel

Volgens zijn advocaat is hij het er niet mee eens dat is veroordeeld voor corruptie. "Terwijl hij met honderden criminelen contact zou hebben gehad en daarbij niets is gebleken van enige betaling."

M. zit op dit moment in Oekraïne waar hij woont met zijn huidige vrouw. Toen zijn voorarrest werd opgeheven is hij daar gaan samenwonen met haar. Volgens zijn advocaat komt hij binnen enkele dagen naar Nederland om zijn straf uit te zitten.