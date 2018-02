Deze 'troostkoffer' moet kinderen van ouders met kanker opvrolijken

VELDHOVEN - Voor honderden kinderen van ouders met kanker wordt het leed hopelijk wat minder zwaar. Het Maxima Oncologisch Centrum in Veldhoven kreeg donderdagmiddag 450 troostkoffers. De koffers vol knuffels, stiften en stoepkrijt moeten de kinderen opvrolijken en informeren.

In juni vorig jaar opende het nieuwe Maxima Oncologisch Centrum in Veldhoven. Met de opening ging ook een actie van start om zoveel mogelijk geld op te halen voor troostkoffertjes. Dat zijn felgekleurde koffertjes met daarin spullen die troost geven of kunnen helpen bij het uiten van gevoelens. Zo zit er een grote knuffel en ander speelgoed in de koffers, maar ook een folder waarin de ziekte eenvoudig wordt uitgelegd.



'Ook leuke dingen uit het ziekenhuis'

Vol trots overhandigde de Stichting Team King een grote cheque aan verpleegkundige Lian Sweegers. Zij is dolgelukkig met de opbrengst. "Dit is echt geweldig. Met de koffers kunnen we de kinderen laten zien dat ze ook leuke dingen uit het ziekenhuis kunnen verwachten."



Het ziekenhuis verwacht genoeg koffers te hebben om de komende twee jaar kinderen blij te maken.