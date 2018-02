Nog één keer wil rockband The Naked Sweat Drips een album opnemen met ziek bandlid Kristian

The Naked Sweat Drips repeteren in hun oefenruimte

BEUGEN - In een paar maanden een album schrijven en opnemen. De band The Naked Sweat Drips uit Boxmeer loopt een race tegen de klok. Bandlid Kristian Strik is pas 24, maar heeft door een hersentumor niet lang meer te leven. En dus willen de jongens nog één keer een album met hem opnemen.

Maar daar is wel geld voor nodig. De band begrootte de kosten op 6.000 euro en begon een crowdfundingactie. Tot hun grote verbazing stond het bedrag razendsnel op 12 duizend euro.



'Enorme ondersteuning'

De opbrengst van de crowdfunding vindt Kristian gewoon 'vet'. En het spelen met de andere jongens is voor hem een enorme ondersteuning. "Maar aan de andere kant voel ik me ook heel alleen staan hierin."



Kristian heeft twee keer eerder een hersentumor overleefd. "Maar de tweede was al veel erger dan de eerste," vertelt hij. Nu heeft hij naar verwachting nog zes maanden. Gitaar spelen kan Kristian niet meer en dus bespeelt hij nu met één hand de synthesizer.

Troost en verwerking

"De hele band centreert zich nu rondom de synthesizer van Kris", vertelt drummer Jimmi. "Daaromheen proberen we nu nieuw werk te schrijven." Maar echt anders gaat het nieuwe album niet klinken. "De sound van Kris is gewoon de sound van Kris."



Maar het is de band niet alleen om het album te doen. "Samen spelen als vriendengroep biedt ook troost en verwerking," zegt zanger Stefan Kollee. Op 21 maart geeft de band een speciale show in Doornroosje in Nijmegen.