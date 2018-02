Vechtpartij in Kruidvat-filiaal Eindhoven, meerdere gewonden

EINDHOVEN - Bij een ruzie die begon voor een Kruidvat-filiaal aan de Heezerweg in Eindhoven is donderdagmiddag een aantal mensen gewond geraakt. Eén van hen zou naar een ziekenhuis zijn gebracht. De problemen waren buiten de winkel begonnen. Aanvankelijk meldde de politie dat er sprake was van een steekpartij.

Een jongen had het aan de stok gekregen met leeftijdgenoten. Zij zouden volgens een woordvoerder van de politie al langer mot hebben gehad op de sociale media.

De jongen die werd belaagd, rende naar binnen. In de commotie die toen ontstond, viel een vrouw op de grond, vloeide er bloed en raakte een aantal mensen even buiten westen. Drie jongeren zijn door de politie meegenomen voor verder onderzoek.