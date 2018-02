Bèèèèèè (x4)... schaap bevalt van vierling

ROSMALEN - In deze tijden van vrieskou is er klein lentegeluk. In Rosmalen zijn donderdag vier lammetjes geboren. De vierling is kerngezond.

"Ik vind het ontzettend leuk", vertelt boer John Sterrenburg (46). Donderdagnacht om twee uur kwamen de eerste twee ter wereld. "Tot mijn grote verbazing zag ik vier uur later dat er nog twee kwamen", vertelt de boer, stomverbaasd.



"De moeder was zo dik dat ze niet meer kon lopen", lacht John. De moeder produceert niet genoeg melk om al haar jongen te voeden. Daarom moet John drie lammetjes zelf de fles gaan geven. "Dat is wel erg veel werk en daar ben ik niet heel blij mee", vertelt hij.