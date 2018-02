Trilling en raadselachtig geluid: UWV Tilburg ontruimd

TILBURG - Het UWV in Tilburg is donderdagmiddag ontruimd. Iedereen is uit voorzorg naar huis gestuurd nadat er een 'trilling' werd gevoeld en een vreemd geluid werd gehoord in het gebouw aan de Burgemeester Brokxlaan. Dat vertelt een manager aan de verslaggever van Omroep Brabant.





De ontruiming verliep rustig en volgens het protocol. Het is nog onduidelijk wat er precies gevoeld is in het gebouw, dat wordt nog onderzocht. De manager verwacht dat het gebouw vrijdag weer gewoon opengaat.