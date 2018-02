Willem II gewoon in halve finale KNVB-beker, Roda JC verliest kort geding

TILBURG - Willem II speelt woensdag 28 februari 'gewoon' in de halve finale van de KNVB-beker. Roda JC stapte naar de rechter omdat het een deel van de kwartfinalewedstrijd over wilde spelen. Volgens de club uit Kerkrade was een doelpunt ten onrechte afgekeurd. Roda JC heeft de zaak verloren.

In de bekerwedstrijd tegen Willem II keurde de videoscheidsrechter de 3-2 van Roda JC af. De Tilburgers plaatsten zich vervolgens na een strafschoppenserie voor de halve finale van het bekertoernooi. Op advies van de videoscheidsrechter werd het doelpunt afgekeurd, tot onvrede van Roda JC.

De Limburgse club maakte bezwaar bij de KNVB, die de internationale spelregelcommissie IFAB om advies vroeg. Daar kreeg Roda JC niet het gewenste antwoord. Vervolgens stapte het naar de rechter. Donderdagmiddag werd de club in het ongelijk gesteld.

Oordeel

De rol van de videoscheidsrechter is bepalend in deze zaak, blijkt uit de uitspraak. 'De scheidsrechter bepaalde dat de handsbal en het doelpunt in dezelfde aanvalssituatie plaatsvonden. Dat dit mogelijk een onjuiste beslissing is doet niet ter zake, omdat het oordeel van de scheidsrechter in deze situatie bindend is'.

Volgens de rechter heeft de KNVB juist gehandeld en hoeft de kwartfinale niet overgespeeld te worden. Dat betekent dat Willem II woensdag 28 februari in De Kuip de halve finale speelt tegen Feyenoord.

LEES OOK: 'Willem II houdt vizier op halve finale', Roda JC stapt naar rechter om gelijk te halen

Bij Willem II heeft niemand zich echt zorgen gemaakt over deze zaak. De club was toeschouwer in deze zaak, het had geen enkele rol in het kort geding. Trainer Erwin van de Looi is achter de schermen ook al bezig geweest met de voorbereiding op het bekerduel met Feyenoord, omdat hij geen rekening hield met positief nieuws voor Willem II.