'Het publiek moet gaan morren', aan- of afhaken voor NAC in uitwedstrijd tegen FC Groningen

BREDA - NAC kan vrijdagavond goede zaken doen in de strijd tegen degradatie. De ploeg speelt uit tegen FC Groningen en bij winst is er aansluiting met de middenmoot. Geen makkelijke klus, volgens NAC-coach Stijn Vreven: "We moeten sterk in het hoofd zijn."

Ook NAC-coach Stijn Vreven is het natuurlijk niet ontgaan, het rommelt al een tijdje bij tegenstander FC Groningen. Hij denkt dat NAC er vrijdagavond van kan profiteren.



"Het kan een voordeel zijn, maar het hangt wel van onszelf af", zo zegt hij. "Je moet hen niet in de wedstrijd laten komen en het publiek de gelegenheid geven om te morren. Dat kan een voordeel zijn. De start zal zeer belangrijk zijn. Ik verwacht dat zij het eerste kwartier fel zullen spelen omhet publiek achter zich te krijgen. Een wij moeten dus zorgen dat we het publiek tegen hen krijgen. Het wordt de wet van de sterktste, een beetje bluf en daarbij moeten we sterk in het hoofd zijn."



'Nog tien zespuntenwedstrijden'

Stijn Vreven en zijn ploeg moeten het de komende tijd waar gaan maken en de Bredase club in de eredivisie houden. De coach van NAC weet dat. "Nu begint het seizoen, nu beginnen de finales", zo zegt Vreven. "Het zijn nog tien zespuntenwedstrijden. Het zijn tien mogelijkheden om je veilig te spelen en wij zullen dat moeten doen."



Opstelling

Vreven kan vrijdagavond weer beschikken over de Est Karol Mets die terug is van een schorsing. Ovder de opstelling van NAC tegen FC Groningen hult de Belgische oefenmeester zich in nevelen.