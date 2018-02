Buitenlandse bedrijven vinden in 2017 de weg naar Brabant, 135 miljoen euro extra investeringen

EINDHOVEN - Brabant staat er goed op in het buitenland. Dat blijkt uit de European Cities and Regions of de The Future 2018/2019 ranking van de Financial Times. Brabant staat opnieuw in de prestigieuze top 25.





De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) begeleidde het afgelopen jaar 39 buitenlandse bedrijven die zich in Brabant wilde vestigen of hun bestaande vestiging wilde uitbreiden. Door deze vestigingen kwamen er in Brabant 1150 banen bij. Bovendien investeerden de bedrijven gezamenlijk bijna 135 miljoen euro in de Brabantse economie. Booming Brabant berichtte daar donderdag in de wekelijkse uitzending over.

Uitbreiding

Zo koos onder meer het snelgroeiende Turkse bedrijf Sarten voor Roosendaal om er de eerste productievestiging in West-Europa te vestigen. Merck investeerde 15 miljoen in haar productiefabriek in Veldhoven en dat leverde weer extra werkgelegenheid op. Advantech in Eindhoven heeft oog voor de technologische innovaties in de regio en deed een forse uitbreiding om die te kunnen realiseren.

Eelko Brinkhoff, Manager BOM Foreign Investments & Trade blijft ondanks het succes wel kritisch: “Er is nog wel een goed gevulde projectportefeuille, al nemen de arbeidsplaatsen per project en het geïnvesteerde kapitaal wel af. Voor de logistieke projecten is er veel druk op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een beperkt aanbod van grote kavels in Brabant.”