Tim (11) zoekt een pleeggezin via de schoolkrant: 'Misschien maakt het mensen wakker'

EINDHOVEN - Pleeggezinnen, er is een groot tekort aan. Daarom probeert Combinatie Jeugdzorg op een nieuwe, directe manier aandacht te vragen voor pleegkinderen. En dus kregen ouders van basisschool De Vuurvlinder in Eindhoven het verhaal van Tim (11) in hun wekelijkse nieuwsbrief. Tim zoekt een pleeggezin.

Het verhaal van Tim ging onder meer naar basisscholen in Eindhoven en het staat op de Facebookpagina van Pleegzorg. De Vuurvlinder zette de oproep dus in hun nieuwsbrief. Inclusief stockfoto, want de jongen die bij de oproep staat is niet Tim.

'Tim houdt van gamen'

'Tim woont bij zijn moeder in Eindhoven. Met zijn vader heeft hij geen contact. Tim's moeder heeft MS', zo staat te lezen in de oproep. Hij houdt van gamen, spelletjes spelen en heeft autisme. 'Spreekt dit profiel jou aan? Neem dan contact op'.

Maar wat vinden de ouders op het schoolplein van deze directe benadering?

De reacties op het schoolplein zijn positief. "Ik vind het wel goed, op deze manier wordt het persoonlijk gemaakt", aldus een moeder. "Het maakt mensen misschien wel wakker."

Geen eenvoudige keuze

Dat geldt zeker voor een man op het schoolplein: "Mijn vrouw heeft het wel eens over pleegkinderen gehad, of ze het nu nog steeds wil weet ik eigenlijk niet".

Maar de keuze om een pleegkind in huis te nemen is niet eenvoudig. "Er komt heel veel bij kijken, het is niet iets dat je er zomaar bij doet" vertelt een moeder.

In overleg

De oproep van Tim is in overleg tot stand gekomen. "Het profiel wordt samen met de ouders opgesteld, dat doen we heel zorgvuldig", vertelt Veronique Zeeman van Combinatie Jeugdzorg.

Goed nieuws

Er is goed nieuws voor de Eindhovense Tim: er heeft zich een gezin gemeld dat hem in huis zou willen nemen.

Volgens Combinatie Jeugdzorg gaat het om een 'serieuze kandidaat'.