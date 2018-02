Hugo Bosma (17) is 'een beetje te vergelijken met Sjinkie Knegt' en droomt van de Olympische Spelen

ENGELEN - Suzanne Schulting won donderdagmiddag goud op de Olympische Spelen. De shorttrackster was de snelste op de 1000 meter. Hugo Bosma uit Engelen keek de wedstrijd stiekem tijdens zijn Wiskunde-les. Hij hoopt over vier jaar zelf mee te strijden om de medailles op de Olympische Spelen.

Bosma heeft een doel, hij hoopt op de volgende Olympische Spelen actief te zijn. “In 2022, anders in 2026.” Dat is het grote doel, dit jaar heeft hij de focus op andere grote toernooien. “Ik heb dit seizoen nog het WK junioren, over anderhalve week in Polen. Ook het Nederlands kampioenschap komt nog en het EK in Letland.”

In het verleden pakte hij de Nederlandse titel al eens. Tijdens de jeugd olympische winterspelen (EJOF) won hij een jaar geleden brons op de relay. “En twee jaar geleden ben ik op de relay Europees kampioen geworden.”

Schulting en Knegt

De gouden race van Schulting bekeek Bosma donderdag op school. “Ik zat in de klas bij wiskunde. Met nog drie rondjes dacht ik: nee, dit kan niet. Wij waren blij, maar de meneer was een beetje boos. Wij wilden opstaan en juichen, maar dat kon niet. We hebben gezegd dat we goud hadden gewonnen, maar hij vond het nog steeds niet leuk.”

Bosma kon eerder al juichen toen Sjinkie Knegt zilver pakte op de 1500 meter. De jongeling heeft dezelfde stijl als Knegt. “Ik wil graag inhalen, overal voor zijn en ook gewoon winnen. Ja, je kan me wel een beetje vergelijken met Sjinkie Knegt.”