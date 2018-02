Demente Bert van Gennip (67) aangetroffen in Oss

UDEN - De 67-jarige Bert van Gennip uit Uden, die donderdagmiddag sinds één uur werd vermist, is aangetroffen in Oss. De man heeft de ziekte van Alzheimer. Hij werd rond negen uur 's avonds gevonden door vrienden nabij de Weg van de Toekomst in Uden.

In totaal waren ruim zeventig vrienden, kennissen en familieleden op zoek naar de man. Zij maakten zich ernstig zorgen.

"Het is donker en erg koud. We wisten niet waar hij voor het laatst gezien is", vertelt Jurgen Spanjers, die ook mee zocht. Hij is bevriend met de zoon van Bert. Er werd gezocht in onder andere Oss, Heesch, Schaijk en Veghel.



Van Gennip keert zo snel mogelijk terug naar huis. ""Dit is een grote opluchting. Het is een lange middag geweest", vertelt Spanjers.