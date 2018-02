Man raakt ernstig gewond bij steekpartij in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is donderdagavond neergestoken op de Amalia van Anhaltstraat in Eindhoven. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer wist na de steekpartij aan te bellen bij mensen in de straat. Die alarmeerden direct de hulpdiensten. Er kwamen twee ambulances ter plaatse om hulp te verlenen.

Dader nog voortvluchtig

De politie laat weten dat er nog geen dader is aangehouden. Er is sporenonderzoek gedaan op de plek van het misdrijf.