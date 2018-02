Eis Lozano verhoogd naar vier wedstrijden, maar PSV wil vrijspraak: 'Feiten gemanipuleerd'

ZEIST - Hirving Lozano moet worden vrijgesproken, vindt PSV. De verklaring van scheidsrechter Higler, die vindt dat Lozano zijn tegenstander sloeg, is volgens PSV onbruikbaar. De aanklager eiste donderdagavond bij de zitting van de tuchtcommissie echter vier wedstrijden schorsing voor de PSV-aanvaller.

De eis van de aanklager is één wedstrijd meer dan in het schikkingsvoorstel dat Lozano eerder kreeg. De uitspraak van de tuchtcommissie volgt vrijdagochtend om 10 uur.

PSV: 'Feiten gemanipuleerd'

Directielid Peter Fossen van PSV haalde voor de tuchtcommissie hard uit naar scheidsrechter Higler, die Lozano rood gaf. De scheidsrechter kon niet zien dat Lozano eerst werd vastgehouden door tegenstander Woudenberg, omdat er een andere speler in zijn zichtlijn stond. Ook zou Higler de formulieren bij z'n verklaring verkeerd hebben ingevuld. Hij zou de tuchtcommissie daarmee op het verkeerde been zetten. "Het manipuleren van feiten", noemde Fossen het.

PSV stipte ook aan dat Higler een warrige wedstrijd floot en een vergelijkbare 'duw' van Heerenveen-speler Reza op PSV'er Isimat-Mirin zonder kaart afdeed. En Fossen refereerde ook meerdere keren aan de overtreding van Klaas-Jan Huntelaar, die zondag óók geen kaart kreeg voor zo'n zelfde 'duw'. Competitievervalsing en willekeur, aldus PSV.

Lozano: 'Probeerde me los te rukken'

Hirving Lozano bleef tijdens de zitting bij z'n eerdere verklaring dat hij niet geslagen had, maar zich alleen los probeerde te rukken.



Aanklager blijft erbij: flinke schorsing

De aanklager was het logischerwijs niet eens met de argumenten van PSV. Daarom bleef hij bij zijn eis. De eis van vier wedstrijden schorsing bestaat uit drie wedstrijden voor de slaande beweging en één wedstrijd voorwaardelijk die nog open stond van een eerdere rode kaart. Dat de eis in de tuchtzaak een wedstrijd zwaarder is dan het schikkingsvoorstel, is gebruikelijk.

Verslaggever Twan Spierts deed via Twitter verslag van de zitting.