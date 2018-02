Michael van Gerwen heeft geen enkele moeite met Daryl Gurney, ruime zege in Premier League

BERLIJN - Michael van Gerwen heeft donderdagavond met groot gemak gewonnen van Daryl Gurney. De nummer één van de wereld won op de vierde speeldag van de Premier League Darts met 7-2 van de Noord-Ier. Door de zege staat Van Gerwen nu tweede.

In een volgepakte zaal in Berlijn, waar de Premier League voor het eerst neer is gestreken, begon Van Gerwen duidelijk gemotiveerd. De eerste twee legs was Mighty Mike in dertien darts uit. Bij de derde leg ging het even wat moeizamer. Het lukte Van Gerwen met negen pijlen niet om 85 uit te gooien, Gurney maakte daar uiteindelijk dankbaar gebruik van. Daarna was het weer aan Van Gerwen, die zich met vier gewonnen legs op rij verzekerde van minimaal een punt.

Bij een 6-1 achterstand lukte het Gurney nog om een extra leg aan zijn totaal toe te voegen. Daarna was het aan Van Gerwen om de wedstrijd uit te gooien. Dat deed hij overtuigend. Een 170-finish ging bij de derde pijl nog net mis, tot grote ontevredenheid van de man uit Vlijmen. In zijn volgende beurt gooide hij 25 in twee pijlen uit, waardoor hij alsnog makkelijk won. Met een 7-2 zege stapte Van Gerwen van het podium af.









Omroep Brabant hield de wedstrijd live bij. Bekijk hieronder het scoreverloop van de wedstrijd.

Leg 1: 1-0

Van Gerwen begint sterk en gooit bijna een 140-finish, maar zijn eerste pijl op een dubbel gaat mis. Gurney staat op grote afstand, Van Gerwen mag sowieso nog een keer terugkeren aan het bord en gooit vervolgens zijn eerste pijl raak. Mighty Mike komt zo op 1-0.

Leg 2: 2-0

In de tweede leg mag Gurney het proberen vanaf 170, hij gooit de hoogste finish niet uit. Van Gerwen doet vervolgens precies hetzelfde. Beide darters komen op dubbel achttien te staan. Gurney mist drie pijlen op die dubbel. Van Gerwen gooit zijn eerste meteen raak: 2-0.

Leg 3: 2-1

De eerste twee legs gingen in dertien pijlen naar Van Gerwen, in leg drie heeft hij wat meer moeite. Vanaf 85 gooit Mighty Mike eerst 45, daarna komt hij niet verder dan 35 en met de volgende drie pijlen lukt het Van Gerwen niet om vijf uit te gooien. Gurney krijgt daardoor alsnog een kans, met een 68-finish komt hij op 2-1.

Leg 4: 3-1

Van Gerwen pakt meteen weer een break terug. Met een 106-finish komt hij op een 3-1 voorsprong.

Leg 5: 4-1

Vanaf 111 krijgt Van Gerwen een pijl op een dubbel, maar de topdarter uit Vlijmen mist op dubbel zestien. Gurney krijgt daardoor de kans weer terug te komen. Superchin weet 77 niet uit te gooien, Van Gerwen gooit zijn eerste pijl daarna vol overtuiging in dubbel acht.

Leg 6: 5-1

Van Gerwen gaat nu vol door. Hij pakt weer een break. In 11 darts is hij klaar met de zesde leg. Hij gooit de leg uit met Gurney op 25 punten.

Leg 7: 6-1

Michael van Gerwen is zeker van een punt. Hij probeerde het al op bullseye, maar zag zijn pijl in de enkele bull verdwijnen. In de volgende beurt gooide hij 25 in twee punten uit. Zo kwam de nummer één van de wereld op een 6-1 voorsprong.

Leg 8: 6-2

Gurney krijgt weer een pijl op een dubbel, maar op dubbel twaalf mist hij. Van Gerwen gooit vervolgens 150 niet uit, waardoor de Noord-Ier terug mag komen. Nu is het wel raak, Gurney pakt zijn tweede leg van de wedstrijd.

Leg 9: 7-2

Van Gerwen laat 170 staan in de negende leg. Na twee perfecte darts gaat het mis bij de derde. Een enkele bull in plaats van bullseye. Van Gurney had Van Gerwen niets te vrezen, die stond op dat moment nog op 282. In de volgende beurt heeft Van Gerwen genoeg aan twee pijlen om 25 uit te gooien en zo de wedstrijd te winnen.













