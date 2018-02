Na 44 jaar op de teller neemt raadslid Joop Heesters afscheid van zijn gemeente Geertruidenberg

RAAMSDONKSVEER - Het lijkt onwaarschijnlijk dat er iemand in de gemeente Geertruidenberg is die hem niet kent. Joop Heesters. Na de verkiezingen zal zijn naam alleen niet meer op een bordje in de raadszaal prijken. Na 44 jaar betrokken en bevlogen lokale politiek, stopt Heesters als raadslid.

Heesters komt begin jaren zeventig in de gemeenteraad van Geertruidenberg namens de partij die hij mee had opgericht: Keerpunt ’74. En sindsdien is de man een veel geziene gast bij alles wat er gebeurt.

En dat is ook meteen de wijze raad die hij wil meegeven aan zijn opvolgers. "Ga de straat op. Om te weten wat er speelt, moet je tussen de mensen staan. Dat doe je niet van achter je laptop."



'Met hart en ziel voor de gemeenschap'

Frans van Son was in de beginjaren van Heesters' politieke carrière verslaggever voor de regionale krant De Stem. "Het is een man die heel veel kennis én kennissen en bekenden heeft. Hij komt met hart en ziel op voor de gemeenschap. Dat betekent soms ook dat hij zo betrokken is dat hij kwaad wordt als hij niet meteen begrepen wordt."

Burgemeester Willemijn van Hees noemt Heesters een markante man met het hart op de tong. "Hij zegt het af en toe met rauw randje, daar moet je tegen kunnen. Maar hij weet altijd precies te benoemen wat er leeft in de gemeenschap."









'Heel attent'

En zelfs bode Lies van Mierlo heeft mooie herinneringen aan Heesters. "Hij is altijd heel attent. Aan het einde van het jaar zal hij ons altijd bedanken voor ons werk. Een leuk en goed raadslid. Dat blijkt ook wel als je 44 jaar lang verkozen wordt."

Heesters heeft in 44 jaar gelukkig ook veel gelachen. "Ik heb veel plezier gehad, ook bij het napraten na een gemeenteraadsvergadering. Dan haalden we de scherpe kantjes weer van de discussie. En tegenwoordig hoor je van bedreigingen aan het adres van raadsleden. Dat heb ik nooit meegemaakt."