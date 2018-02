Erwin van de Looi strijdt tegen degradatie Willem II: tegen Roda JC alleen tevreden met 3 punten

TILBURG - Als in Rotterdam Feyenoord-PSV wordt gespeeld, staan in Tilburg Willem II en Roda JC tegenover elkaar. Een belangrijk duel in de strijd tegen degradatie. Na twee nederlagen op rij is trainer Erwin van de Looi nu alleen tevreden met drie punten.

Na de nederlaag tegen ADO Den Haag had Van de Looi nu langer de tijd om toe te werken naar de volgende wedstrijd. “Gelukkig, dat is een luxe. In de afgelopen serie zaten er steeds twee dagen tussen de wedstrijden. Dan had je weinig tijd om na te bespreken, ging de focus al snel op de volgende wedstrijd. Dat is nu anders geweest.”

Na een goede nabespreking is de focus nu alweer een paar dagen volledig op Roda JC gericht. “Die wedstrijd is ongelofelijk belangrijk. Het is weer een kans om afstand te nemen van de plekken waar je niet wil staan. Roda is een directe concurrent. Het is een ongelofelijk belangrijke wedstrijd, dat snapt iedereen.”





Twee keer eerder stond Willem II al tegenover Roda JC. Een keer in de competitie en een keer in de kwartfinale van de KNVB-beker. “Het is wel iets anders nu. Maar in allebei de wedstrijden waren wij de bovenliggende partij, dat moet vertrouwen geven.” De oefenmeester van de Tricolores geeft wel aan dat hij Roda JC de laatste weken beter ziet spelen. “Ze zijn stijgende in vorm.”

Wisselvallig

Willem II is dit seizoen erg wisselvallig. Van de Looi weet dat zelf al lange tijd, maar hij krijgt het niet uit zijn ploeg. “Je probeert stabiliteit in het voetbal te krijgen. Maar het zit ook in de karakters, de leeftijd en de ervaring die wij in de selectie hebben. Ploegen als ADO en Excelsior hebben een hogere gemiddelde leeftijd en meer ervaring. Die zijn stabieler. En ploegen die iets stabieler zijn, ontspringen de dans richting de plekken waar wij staan.”





De Tilburgse club wisselt goede wedstrijden af met ‘misperen’. “Het allerbelangrijkste is nu dat we gewoon gaan voetballen. Als we alleen maar lange ballen spelen, dan maken we het de tegenstander makkelijk. Roda JC wil ook dat we lange ballen spelen. Dat moeten we niet doen. We hebben spitsen die goed zijn, maar vooral in de laatste fase. Die moeten we niet bedienen met lange ballen.”

Halve finale

Een paar dagen na de wedstrijd tegen Roda JC speelt Willem II in De Kuip tegen Feyenoord. Achter de schermen is Van de Looi met zijn technische staf al bezig met die halve finale in de KNVB-beker. Zijn spelers mogen daar nog niet aan denken. “Zeker niet. Daar is de wedstrijd tegen Roda JC veel te belangrijk voor. Er telt maar één ding, de spelers moeten zich focussen op zondag voor de wedstrijd tegen Roda JC.”

Uiteindelijk is Van de Looi zondagavond maar met één ding tevreden. “Drie punten, daar gaat het om.”